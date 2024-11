¿Quién ordenó la 'zona liberada'? Sin avances en la muerte de Andrés Bracamonte

Preguntas decisivas: ¿Hasta dónde quiere avanzar el fiscal Alejandro Ferlazzo en la investigación del asesinato de Andrés Bracamonte? ¿Incluirá en qué circunstancias y quién dispuso una ' zona liberada'? (no policía y no energía eléctrica). ¿Habrá consenso entre Ferlazzo y los otros fiscales que fueron sumados a la investigación, no se sabe si para agilizarla o para empiojarla, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra?