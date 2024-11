CFK, condenada: Las reacciones del arco político

Por su parte, Gabriel Solano (Partido Obrero) habló de "persecución judicial" contra la ex presidenta, aunque no negó hechos de "corrupción". "Los hechos de corrupción que se le imputan a CFK son del mismo calibre de los que cometieron otros gobiernos pasados y también el presente, pero la Justicia actúa de un modo distinto a unos y a otros. ¿O acaso la patria contratista no hizo negociados enormes con Macri? ¿O Sturzenegger no estuvo procesado por años por el escandaloso negociado del Megacanje del 2001 y Macri lo designó como presidente del BCRA? ¿O Milei no ha calificado como héroes a los empresarios que evaden y fugan? Por este motivo denunciamos tanto la corruptela de todos los gobiernos capitalistas, incluidos los kirchneristas, como al Poder Judicial que invoca una supuesta lucha contra la corrupción para establecer proscripciones políticas y electorales de la oposición".

Desde la vereda del PRO y La Libertad Avanza, celebraron el fallo judicial. "No es proscripción, es Justicia", tuiteó el PRO. María Eugenia Vidal, en tanto, destacó que CFK fue condenada "por robarle al Estado argentino".

De LLA, se expresaron, entre otros, José Luis Espert ("chorra de cuarta") y Lilia Lemoine ("CFK inhabilitada para seguir robando en política").

Al momento de publicar esta nota, el presidente Javier Milei no había hecho comentarios al respecto.

Aquí los mensajes más relevantes en X, tras la condena confirmada a CFK:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/QuintelaRicardo/status/1856712725931368574&partner=&hide_thread=false Quiero solidarizarme con @CFKArgentina ante la gran injusticia que vivió siendo acusada falsamente y condenada. Nadie pudo demostrar su culpabilidad y, sin embargo, fue señalada y enfrentó argumentos mentirosos e insolventes, producto de años de relato malicioso en su contra a… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mayrasmendoza/status/1856712681480212714&partner=&hide_thread=false Ni muerta, ni presa. PRESIDENTA — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1856707861675651322&partner=&hide_thread=false El fallo condenatorio de @CFKArgentina es muy grave, por lo anunciado y previsible de la condena, por las manipulaciones que sufrió la causa y porque los jueces se reservan la facultad de decidir quién puede ser candidato/a. En los próximos días quieren legalizar esa… — Myriam Bregman (@myriambregman) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Solanopo/status/1856705744378249597&partner=&hide_thread=false El fallo judicial contra CFK pone de manifiesto en un mismo acto tanto un entramado evidente de corrupción que envuelve a exfuncionarios y a la patria contratista como así también una persecución política contra la ex presidenta de la nación por parte del Poder Judicial. Ni la… — Gabriel Solano (@Solanopo) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HugoYasky/status/1856712655223840939&partner=&hide_thread=false El mismo poder judicial que encubrió los delitos de Macri y aplicó el “siga siga” a los culpables del megacanje como Sturzenegger o de la mega deuda para la fuga como Caputo, hoy emite una sentencia infame para condenar a CFK por supuestos actos de corrupción que nunca existieron — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HugoYasky/status/1856712661817323619&partner=&hide_thread=false En la larga historia de proscripciones que sufrió el peronismo, Cristina es el último eslabón. Pero el pueblo no abandona a quienes defendieron sus intereses. — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/vikidonda/status/1856712328726589923&partner=&hide_thread=false La condena de los jueces amigos de Macri no es más que la confirmación de cómo el Partido Judicial es hoy una herramienta al servicio de los poderes concentrados.



La proscripción a Cristina es contra la justicia social y felicidad del pueblo. No es contra ella, es contra vos. — Victoria Donda Perez (@vikidonda) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gkatopodis/status/1856716887213650390&partner=&hide_thread=false Este fallo ilegítimo de jueces parciales y partidistas contra @CFKArgentina es un mamarracho que tiene como único fin proscribirla para intentar disciplinar al peronismo, como tantas veces pasó en nuestra historia.



Estamos unidos acompañando a Cristina para enfrentar esta… — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mariuvidal/status/1856700087902089677&partner=&hide_thread=false Cristina Fernández de Kichner, ex presidenta condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por robarle al Estado Argentino. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1856702097535680955&partner=&hide_thread=false Extashis! Diría Nestor. Chorra de cuarta. https://t.co/xnfUw9RRcT — José Luis Espert (@jlespert) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1856707767836217517&partner=&hide_thread=false CFK INHABILITADA PARA SEGUIR ROBANDO EN POLÍTICA Y CONDENADA A PRISIÓN.

Primer año de @JMileihttps://t.co/Im7p2v5Aww pic.twitter.com/4lWnryt0BO — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JorgeTaiana/status/1856721829672386685&partner=&hide_thread=false El fallo de Casación contra @CFKArgentina es un ejemplo descarado de persecución por parte de los poderosos de nuestro pais:

Condena politica, sin ninguna prueba, que solo busca descalificar a Cristina y , sobre todo, proscribirla. Mas temprano que tarde se hará Justicia. pic.twitter.com/1nyziO6mch — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) November 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pau_oliveto/status/1856715582772596747&partner=&hide_thread=false Se hizo JUSTICIA. Ahora vamos por #FichaLimpiaYa pic.twitter.com/EtkwNQu3dQ — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) November 13, 2024

