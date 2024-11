"Con la mafia no se jode": Empezó el descontrol en Rosario

Volvieron las amenazas

Los escritos se habrían cometido durante la madrugada en el edificio que está ubicado a inmediaciones del Monumento a la Bandera. Al respecto, autoridades municipales aseguraron que las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la policía y confirman que se trata de "un hecho aislado". Sin embargo, una de las pintadas firma: "Con la mafia no se jode" y previamente dice: "Les queda poco". Nada pasa por casualidad... o no se puede tapar una realidad que desde afuera se ve claramente. Es ilógico pensar que los grafitis no están vinculados a la muerte de uno de los capo más jodido de la ciudad cuando todo se da horas más tarde.