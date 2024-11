Filtraron que Wanda Nara estaría embarazada de L-Gante: La reacción de Mauro Icardi

Yanina Latorre expuso a Wanda Nara en LAM

A través de la pantalla de América TV, Yanina Latorre contó detalles de la conversación que tuvo con Wanda Nara al confirmar que el romance con L-Gante es un hecho.

"Ella blanquea su noviazgo de hace cinco días porque se ve que en el medio pasó de todo entre los dos. Y ella también me dice: '¿Pero ustedes no andan diciendo que Icardi tiene novia?'. Le digo: 'Yo no lo dije, en LAM no se dijo'. Porque a ella también le molesta que Icardi tenga novia", dijo.

Y destacó: "Cuando ella se casó la que fue la vocera de este romance de Icardi y ella, defendiéndolos de la 'icardiada', fui yo. Hice todo el romance. Ella me llamó llorando desesperada, me dijo que no tenía la tarjeta de crédito. Le pagué el medicamento para los pibes, no tenía ni para la farmacia".

"En ese momento fui a comer con ellos. Dos tóxicos. Se revisaban los teléfonos, tenían los dos las claves de las redes sociales. Les dije: 'chicos, esto no termina bien'", agregó.

