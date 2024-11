Una médium le afirmó a Carmen Barbieri que su padre fue asesinado

Qué le dijo la vidente a Carmen Barbieri sobre su madre

Asimismo, por otro lado, la invitada también conectó con Ana Caputo, madre de Carmen Barbieri. “‘Aguantame un segundo. Esperá, esperá, esperá', le está diciendo a un señor. Y este señor es muy elegante. Me está mostrando un señor, es un abuelo muy elegante”, dijo Aristida Genez Alcaraz.

"Me dice: ‘Quiero que cuides este anillo’. Hay un anillo que me está mostrando, un carretón grande. Dice que tenés que cuidarlo muchísimo. Que era el anillo de tu abuelo. ‘Vos lo tenés hija. Así que por favor, necesito que esto se guarde para siempre’”, mencionó más adelante.

“Es tu mamá y se acomoda el pelo. Dice: ‘Puedo caminar bien No tan bien, pero camino. Mi hija querida, no sabés, hice todo el esfuerzo posible para poder aguantar un poco más, pero ya no podía’”, añadió.

Y sumó: “Vos sentiste cuando tu mamá se desprendió. ‘Lo más doloroso para mi hija es que ella quería estar en ese momento conmigo y no pudo pero no te preocupes te acompaño siempre. Siempre me nombras y todo lo que empieza ahora para vos, y para el año que viene es maravilloso’”, expresó de acuerdo a su conexión con quien falleció en 2018.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Banco Nación lo hizo de nuevo: La promo en supermercados que no te podés perder

El polémico relato de un ex concursante que incomoda a Telefe: "Desagradable"

La nueva estafa que replica alias de billeteras virtuales a la perfección

El parque acuático con increíbles piscinas que todos quieren conocer

Flor de la V enfrenta una acusación que podría cambiarlo todo