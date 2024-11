Mirtha Legrand le contestó a Javier Milei y lo destruyó: "Fue muy feo"

image.png Mirtha Legrand le contestó con todo a Javier Milei.

En diálogo con un notero de Team Ubfal, Mirtha Legrand habló sobre los dichos de Milei en el programa de Yuyito González. La diva fue muy contundente: "Yo creo que fue malinterpretado, pero yo estuve mal en decir que no. Me pusieron el micrófono, me dijeron si me gustaba la pareja y le dije que no porque pensé físicamente, que había como un desnivel. Que ella es muy alta y el señor presidente es más bajo", soltó.