Chau Enzo Fernández: Famosos hacen cola para conquistar a Valentina Cervantes

"Él decidió estar solo o tomar distancia, sé la persona que es y cómo es como papá", soltó Valentina Cervantes en diálogo con Ángel de Brito. Además, afirmó que "no hubo crisis" anteriormente.

"Se dijo que había terceros o infidelidades, eso la verdad es que no hubo o al menos yo no me enteré", soltó Valentina. "Debe ser un sentimiento que lo tenía hace tiempo y yo también lo acepté, no lo veía venir, me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y es el papá de mis hijos", indicó la ex de Enzo.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix estrenó la miniserie de 8 capítulos que no podés dejar de ver

La miniserie de 10 capítulos que está en Netflix y te atrapa de principio a fin

Netflix estrenó una miniserie de 4 capítulos que ya está siendo furor entre la audiencia

Banco Nación se lleva todos los aplausos: La promoción que nadie vio venir

Transferencia: A Córdoba le interesa FAdeA y Casa Rosada quiere vender