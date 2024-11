Enzo Fernández: La famosa que lo enamoró y estuvo en el yate con jugadores de Independiente

Según informó la panelista Paula Varela en Socios del Espectáculo: "Él tomó está decisión de separarse no porque quiera vivir su vida de soltero como se está diciendo sino porque conoció a alguien y se enamoró. Me dicen eso, que está enamorado, que quedó flechado. Incluso me dicen el nombre de la chica, y bueno, creo que ustedes lo conocen al nombre".