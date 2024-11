En un evento restringido (¿?), Patricia Bullrich presentó el Escuadrón Contradisturbios en Neuquén

En el evento, en un principio, estuvo restringido el paso a la prensa. Sin embargo, luego pudieron ingresar, y escuchar el discurso de la ministra, que detalló que el Escuadrón estará integrado por 130 gendarmes y que los uniformados se alojarán en las instalaciones del Batallón del Ejército de Neuquén hasta tanto se designe una locación base dentro del área asignada.

Adelantó que el cuartel definitivo tendrá asiento "entre Allen y Fernández Oro" y agregó que habrá un destacamento "más pequeño" en Añelo para optimizar los tiempos de traslado.

En tanto, sobre una posible intervención frente a bloqueos en rutas provinciales, aclaró que la responsabilidad ahí es de la Provincia, pero que hay convenios de colaboración por los cuales se podrá dar apoyo. "La responsabilidad es de la Provincia y si pide ayuda iremos, por supuesto, a ayudarlos". Agregó que "las decisiones siempre se van a tomar en conjunto".

image.png

Y cuando se le preguntó si estaba al tanto de los bloqueos que habían realizado comunidades mapuche la semana pasada en Vaca Muerta, Patricia Bullrich no sólo dijo que sí, sino que además por ese motivo habían tomado la decisión de acelerar la llegada.

La funcionaria señaló que el objetivo del Comando es contribuir a que "el bloqueo no sea una práctica común", lo cual aseguró que se está logrando en distintos puntos del país.

Rechazo de mapuches y petroleros

La propuesta del "comando antibloqueo", que busca contener posibles conflictos en los yacimientos petroleros, ha generado el rechazo tanto con representantes como Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, como de la Confederación Mapuche de Neuquén y diputados y organizaciones peronistas y de izquierda.

image.png

"Tenemos rechazar contundentemente esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos. Nos quieren domesticar como a un perro. No somos animales para que nos vengan a apalear", dijo Marcelo Rucci.

Rucci expresó su preocupación sobre el impacto de este comando en los derechos laborales y el desarrollo de reclamos legítimos en la industria. Durante un acto en Rincón de los Sauces, el sindicalista recordó la histórica huelga de 1999 contra Repsol y criticó la militarización de Vaca Muerta como una estrategia para desactivar la resistencia sindical.

Además, pidió a los diputados nacionales y autoridades provinciales que se posicionen en contra de la implementación del comando, al que calificó como una "provocación" para evitar medidas de fuerza.

Y lanzó una advertencia ante un mar de petroleros: "Si quieren quilombo, van a tenerlo".

Desde la Confederación Mapuche del Neuquén también se expresaron:

Consideramos que aceptar la visita a nuestro territorio comunitario en lo que ahora denominan 'Vaca Muerta', le puede permitir conocer una cultura que es desconocida para usted. Con una cosmovisión milenaria que no concibe la vida si no es en interrelación con su entorno natural. No como dueño, sino como 'parte' de esta Mapu o Wallmapu. Si usted se interesa y logra comprender el kimvn/conocimiento de nuestras Pillan Kuse (autoridad religiosa), asumirá que esta región no es solo un espacio a explotar y reventar en busca de la renta o la ganancia rápida

También el diputado Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda, denunció la llegada de los primeros efectivos de Gendarmería Nacional a Vaca Muerta. El legislador presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén exigiendo al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación de este dispositivo y advirtió que el oficialismo local bloqueó su propuesta de rechazo.

Según Blanco, tanto Patricia Bullrich como el gobernador Rolando Figueroa buscan "militarizar" la provincia para proteger las ganancias de las empresas petroleras y reprimir la protesta social.

Patricia Bullrich en la quema de droga en Neuquén

image.png

Por otra parte, uno de los momentos más esperados de la visita de Patricia Bullrich a Neuquén, fue la quema del cargamento de 783 kilos de cocaína, incautado en un operativo en Caviahue durante julio pasado.

Este acto se programó a las 13:00 en un primer momento y luego su convocatoria se pasó a las 14.15, en el cementerio Central de Neuquén

El valioso cargamento está estimado en 15 millones de dólares. Además del gobernador Figueroa, participó la vicegobernadora Gloria Ruíz.

El diario 'Río Negro' publicó el video del momento de la quema:

Embed

"Hay que prevenir el ingreso de droga en la zona petrolera y gasífera, que es Neuquén y Vaca Muerta", dijo la ministra Patricia Bullrich ante los periodistas y completó: "Nosotros debemos llegar a la cadena y sacar la plata del narcotráfico".

"Nosotros estamos llevando una investigación en secreto de sumario y estamos siguiendo una pista internacional", respondió la funcionaria nacional respecto a la consulta de los medios sobre las detenciones en el caso de secuestro de droga en Caviahue.

Cabe destacar que, la funcionaria se tomó un tiempo para saludar a los vecinos en las puertas del Cementerio, antes del acto. Luego, el gobernador de Neuquén acompañó a la ministra en su entrada y le presentó a distintas autoridades provinciales y municipales, previo a su discurso.

El primer turno fue de Rolando Figueroa, quien recibió a los presentes y agradeció la visita de la ministra. De igual forma lo hizo Patricia Bullrich y destacó que presentarán "el operativo más exitoso de los últimos meses".

Remarcó que tienen un "especial aprecio por la Policía de Neuquén" y recordó el caso del asesinato del policía Aigo, agradeciendo el acompañamiento de sus familiares.

"Siempre trabajar en conjunto es algo muy importante", subrayó y brindó detalles del operativo "Infierno Blanco", en Caviahue, que conllevó una larga investigación, a cargo de Gendarmería Nacional.

La agenda de Patricia Bullrich sigue

Finalmente, a las 17, se reunirá el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal en el centro de convenciones Domuyo de Neuquén, con la participación del ministro de Justicia, Cúneo Libarona.

Desde el gobierno de Neuquén confirmaron la asistencia de Rolando Figueroa. Sin embargo, resta conocer si se presentará el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está a cargo del acto. Se espera saber si la acompañarán sus pares Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), ambos presentes en la región.

