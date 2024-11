El golpe de escena sigue siendo de A24: Se lleva a los 2 de TN

Volvamos a lo básico: LN+ sigue sin encontrar su director general de programación. Alguien miró la grilla y dijo: Luis Majul. Hasta ahora, no ha funcionado, no sólo porque su vínculo con el personal no es el mejor. En particular porque él es socio del canciller Gerardo Werthein en El Observador, aún cuando hoy día por cuestiones formales se maquille la propiedad de Werthein.