Vaca Muerta: El primer 'NO' al 'Comando Antibloqueos' llegó de Neuquén (¿quién la sigue?)

vaca muerta.jpg

Por eso, el jefe de la Policía de Neuquén, Díaz Pérez, dijo esta mañana que "antes de que saliera este Comando Unificado se hablaba del protocolo Bullrich y nosotros nunca tuvimos participación" del mismo, "siempre fue parte de esa actuación única las fuerzas federales".

En diálogo con una radio local, agregó:

Estuvimos siempre al margen de ese protocolo, y ahora no estamos tampoco… lo hablamos muy superficial con las fuerzas federales pero no somos partes ni del protocolo ni del comando unificado Estuvimos siempre al margen de ese protocolo, y ahora no estamos tampoco… lo hablamos muy superficial con las fuerzas federales pero no somos partes ni del protocolo ni del comando unificado

Otras noticias de Urgente24

Nueva ola de despidos en el Complejo Atucha y adiós al reactor nuclear CAREM-25

Cumbre de gobernadores: JxC, empoderado pero sin acuerdo, deja al peronismo al frente de una caja millonaria

Banco Central con saldo negativo y se complica alcanzar la meta del FMI de US$8.700 M

Lanzan el Protocolo Antibloqueos y Patricia Bullrich espera a que la llamen

Algunos no la ven pero Federico Sturzenegger no la pesca