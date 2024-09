Nueva ola de despidos en el Complejo Atucha y adiós al reactor nuclear CAREM-25

La protesta de ayer, que contó con personal de ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y UECARA, generó un kilómetro de cola de vehículos en ambos sentidos... La protesta de ayer, que contó con personal de ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y UECARA, generó un kilómetro de cola de vehículos en ambos sentidos...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasDeza/status/1833164093433184559?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1833164093433184559%7Ctwgr%5E576e2002a8c4814331195bb340d2b149b530fad5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempoar.com.ar%2Fta_article%2Fmas-de-230-despidos-confirman-el-final-del-reactor-carem-un-desarrollo-que-iba-a-ser-de-vanguardia-en-todo-el-continente%2F&partner=&hide_thread=false Trabajadores en Zárate estan cortando la Panamericana a la altura del acceso al complejo Atucha en protesta por los 140 despidos en la obra del reactor CAREM. "La decisión de la CNEA es paralizar el proyecto", dijo Julio Gonzalez de UOCRA Zárate esta mañana. pic.twitter.com/ZUIryWnOJF — Nicolás Deza (@NicolasDeza) September 9, 2024

Cabe mencionar que Carem, sigla de Central Argentina de Elementos Modulares, ya lleva invertidos US$650 millones y requeriría algo así como 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares.

CAREM fue destacado el 5 de marzo de este año por la Nuclear Energy Agency como el proyecto cuya construcción estaba más avanzada en el mundo entre los únicos tres proyectos de SMR en curso, por delante del ACP100 chino y el Brest-OD ruso. Dos días después, la CNEA e INVAP anunciaban un memorando para exportar al mundo esta tecnología argentina. Las características del nuevo reactor lo volvían especialmente atractivo para exportar a países que actualmente no disponen de energía nuclear y cuyas redes eléctricas son pequeñas. "En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor", señaló Tomás Avallone, operador de reactores nucleares y trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Pero solo tres semanas más tarde, comenzaban los despidos de los primeros 100 obreros de la construcción de CAREM marcando la interrupción de este proyecto...

image.png

Sobre los despidos, que continuaron, Julio González finalizó:

El impacto va a ser gravísimo. En este momento no hay interlocutores válidos. Escuchaba a Cordero más temprano hablar de un crecimiento del trabajo y eso no pasa. No pasa en ningún lado. Contamos más de 3600 despidos en estos nueve meses de Gobierno solamente en nuestra seccional El impacto va a ser gravísimo. En este momento no hay interlocutores válidos. Escuchaba a Cordero más temprano hablar de un crecimiento del trabajo y eso no pasa. No pasa en ningún lado. Contamos más de 3600 despidos en estos nueve meses de Gobierno solamente en nuestra seccional

Otra contradicción del gobierno

Hace menos de un mes, Guillermo Francos recorrió la obra para ponerse al tanto de los avances, y aseguró que los proyectos nucleares estratégicos, como el reactor modular CAREM-25, son "imprescindibles" para el Gobierno.

"Esta es una visita imprescindible para el Gobierno nacional. Estamos apoyando al equipo de ingeniería nuclear que hay en la Argentina, que ha sido tan prolífico en el tiempo", expresaba el jefe de Gabinete, durante la recorrida en el predio junto al presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle.

Otras noticias de Urgente24

Cumbre de gobernadores: JxC, empoderado pero sin acuerdo, deja al peronismo al frente de una caja millonaria

Banco Central con saldo negativo y se complica alcanzar la meta del FMI de US$8.700 M

Lanzan el Protocolo Antibloqueos y Patricia Bullrich espera a que la llamen

Algunos no la ven pero Federico Sturzenegger no la pesca

Universidades en emergencia: Rosario se suma al paro nacional