Enzo Fernández: Rumores de separación y tercera en discordia

¿Enzo Fernández separado? Quién es la mujer (y su ex pareja) que desató el escándalo

Camila Molteni es una de las ex novias del jugador del Chelsea que está en el ojo de la tormenta. En medio de fuertes rumores de crisis y distanciamiento, la mujer de Fernández tuvo una actitud que alimentó aún más los rumores de separación.

image.png

Mariana Brey aseguró que le consultó si estaba separada de Enzo Fernández y su actitud llamó la atención. “Le pregunté, me leyó, pero no me contestó”, reveló la periodista. ¿El que calla otorga?

“ Me llamó la atención que no me haya desmentido la crisis. El silencio a veces habla ”, disparó Brey.

Además, Vázquez aseguró: “Recuerden que él ya fue vinculado con otras mujeres”. Hace un tiempo salió a la luz un video de 2021 en el que se ve en una fiesta a Enzo Fernández y más jugadores / ex jugadores de la Selección Argentina como Paulo Dybala y el Kun Agüero bailando con otras mujeres.

Más contenido en Urgente24:

Paro 30/10: Cómo operarán Flybondi, JetSmart y Aerolíneas Argentinas

La serie de tan solo 8 capítulos que le compite a Netflix

Estallaron las redes por Guillermo Francella vs Érica Rivas

Argentina (de la mano del BCRA) al borde del regreso al mercado

Noche de los Museos: Cómo viajar en "las brujas" del subte