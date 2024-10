Estallaron las redes por Guillermo Francella vs Érica Rivas

Por su parte, Érica Rivas se refirió al gesto de Francella en el Centro Cultural La Usina del Arte. "No me sorprende, yo conozco como piensa Guillermo y me parece que es consecuente con las cosas que elije hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor", disparó la actriz.

Y agregó: "Para mi como artista nuestro trabajo es reflejar ideas y bueno, el tiene estas. Que son las que tuvo siempre". Haciendo alusión a que el actor está a favor del ajuste, lo defiende y le da un voto de confianza a Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ultrahogaza/status/1848554666663047277&partner=&hide_thread=false y el tiempo siempre le va a dar la razón a erica rivas! ella dijo "no me sorprende" y se quedo corta pic.twitter.com/z35WF6yUAW https://t.co/lAdNivX6XD — zayda (@ultrahogaza) October 22, 2024

Las redes se dividieron entre los que le dieron la razón a Francella vs quien apoyaron a Rivas sorprendidos por la actitud del protagonista de El Encargado: "Érica tenía razón".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaDerechistaa/status/1848760299916300547&partner=&hide_thread=false Carla Peterson y Nancy Duplaa cuando Francella ganó el oro

Para vos Erica Rivas jaja#MartinFierroDeCine pic.twitter.com/MUPzj5bDY5 — La Derechista (@LaDerechistaa) October 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pauvmartinz/status/1848751470113349949&partner=&hide_thread=false dios me da mil años de vida ver gil de francella todo incomodo, érica rivas siempre me tuviste https://t.co/PyH4j1LiCD — pau (@pauvmartinz) October 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LUQUITAS890/status/1848735883735834954&partner=&hide_thread=false Tenía razón Erica Rivas al no querer trabajar con este tipo pic.twitter.com/FO8rk7cYbr — LucasPerdido14 (@LUQUITAS890) October 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maricelentw/status/1848755809569694064&partner=&hide_thread=false No se que dijo Erica Rivas, tampoco me importa. Vi el video pasar, sin sonido, y hay muchos aplaudiendo.

Esos son todos los que no viven de ser actores, son los que quieren vivir del Estado. — maricel (@maricelentw) October 22, 2024

Cabe recordar que la relación entre ambos se rompió cuando la ficción Casados con Hijos se planteó llevar al teatro, Rivas, quien interpretó a María Elena Fuseneco, propuso una revisión de los personajes, mientras que Francella también a cargo de la dirección de la obra teatral, se negó a aceptar la propuesta de su colega y la tildó de "feminazi".

Guillermo Francella se diferenció del resto y fue tajante

"No soy de dar discursos muy retóricos ni frases sentenciosas", expresó el actor tras ganar el mejor premio de la noche. Otra de las que siguió esta postura, fue Susana Giménez, quien tras la finalización de la ceremonia expresó: "A mí no me gusta politizar los premios".

Más tarde, el notero de Socios del espectáculo le preguntó directamente: "¿No estás de acuerdo con la desfinanciación del INCAA?". A lo que la artista contestó sin dudar, dejando en claro su posición.

"No, yo estoy de acuerdo", respondió con suma franqueza. "No financiar cualquier cosa. ¿No? Financiar un buen libro, un buen equipo, un director. Yo no entiendo mucho de esto", añadió incómoda la figura de Telefe.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1848561100096221570&partner=&hide_thread=false “Francella”



Porque ganó el Martín Fierro al mejor actor y se diferenció del resto: “Yo no soy de dar discursos muy retóricos no frases sentenciosas… le quiero agradecer al público”. pic.twitter.com/xlXmxKyc4v — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 22, 2024

