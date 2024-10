Cristina Kirchner comparó a Milei con un preservativo y lo saludó por su cumpleaños

El largo posteo también incluyó datos económicos y explicaciones sobre medidas adoptadas para resolver desajustes heredados por la gestión de Alberto Fernández y concluyó de la siguiente manera: “Agradezco sus posteos en dos direcciones: (1) deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y (2) me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansioso con su próxima barbaridad”.

Cristina Kirchner y la metáfora del preservativo

La exvicepresidenta contestó cerca de este mediodía, también a través de X donde comenzó: “Acabo de leer tu largo posteo de anoche, Milei. Para hacerla corta. Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice; y los efectos que sus palabras y sus medidas de gobierno provocan en la vida cotidiana de millones de argentinos”.

“Expresiones tales como ‘los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación” o “de ahora en adelante sólo vamos a tener buenas noticias”, vertidas en el mismo programa del clavo, el cajón y Cristina adentro, son reveladoras del diagnóstico: no hacerse cargo de nada”, añadió

“La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancias extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía. Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez (¿ves? Eso sí que es una metáfora). ¿O no te diste cuenta del título que te pusieron en el coloquio al que fuiste a putear? (60º Coloquio de IDEA: ‘Si no es ahora, cuando’)”, prosiguió.

Luego, hubo una alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel: "En cuanto a tu consabida monserga sobre los Gobiernos en los que fui Presidenta (no pretenderás hacerme cargo de las medidas de Alberto. Vos mejor que nadie sabés que la lapicera la tiene el Presidente y sino, preguntale a Villarruel), te aclaro que me eligieron 2 veces Presidenta sin que nadie me “prestara” los votos. Vos y Macri son los únicos presidentes que fueron elegidos por balotaje.

"Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Que termines bien el día, Milei", finalizó Cristina.

