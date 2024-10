Polémica: Susana Giménez apoyó el desfinanciamiento del INCAA

A diferencia de Susana Giménez, Mirtha Legrand bancó al INCAA

Por otro lado, Mirtha Legrand que fue homenajeada durante la entrega de premios no dudó en bancar al arte local. “Por favor, no cierren el INCAA. Es lo primero que se me ocurre, no cierren el INCA”, comenzó diciendo la diva frente a los presentes.

"En mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera", agregó posteriormente.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1848542463675293712&partner=&hide_thread=false "INCAA":

Por el pedido de Mirtha Legrand en los #MartínFierroDeCine pic.twitter.com/toa2n2y1oV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2024



Y siguió: "A esa gente no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana".

"Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios", completó quien se mostró en la vereda de enfrente de Susana Giménez.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Victoria Villarruel, en Vaca Muerta, mostrará mayor dedicación que la de Javier Milei

Patricia Bullrich se sube el cajón con "Cristina adentro": ¿Y la candidatura en 2025?

La miniserie de Netflix de solo 6 capítulos que no podés dejar de ver

El arbitraje de Beligoy (y Chiqui Tapia) volvió a hacer de las suyas

Javier Milei cumple 54 años: El panorama 'más o menos' de sus 10 primeros meses