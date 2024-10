"Me saqué el útero": La inesperada revelación de Débora Plager

Embed - LA CASA | Canal de Streaming on Instagram: "“LA DECISION FINAL FUE HACERME UNA HISTERECTOMIA ME SAQUE EL UTERO, ¿PUEDO QUEDAR EMBARAZADA CON EL FIBROMA? ¿QUE RIESGOS CORRO?” Ya esta disponible el episodio de #ZAIRAENTUCASA en nuestro canal de YouTube" View this post on Instagram A post shared by LA CASA | Canal de Streaming (@somoslacasaok)



La periodista contó que a raíz de los cuestionamientos generados al respecto en la consulta tomó la determinante decisión. “Pasamos de querer tener un hijo a nada”, manifestó. “No sentí ni que era menos mujer por no tener útero, ni que era menos mujer porque no menstruaba. Fue una liberación absoluta. Y yo soy en ese sentido súper defensora de las mujeres que deciden no tener hijos. Me parece una decisión libre, autónoma”, continuó.