Sequía: Ante los efectos adversos, Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria

Impacto de la sequía

La sequía afectó gravemente tanto a la agricultura como a la ganadería en la región. Las praderas artificiales y pastizales naturales han experimentado pérdidas significativas, bajando la oferta forrajera e incrementando los valores de producción para los ganaderos.

Por su parte, la falta de agua en represas, esteros y bañados, también agravaron la situación, comprometiendo la disponibilidad de agua para el ganado y empeorando su calidad.

En la agricultura, cultivos clave como el trigo se encuentran severamente damnificados, con expectativas de rendimientos por debajo de la media histórica, incluso si se producen precipitaciones en los próximos días. En tanto, el retraso en las lluvias generó complicaciones para la siembra óptima de cultivos estivales como maíz, girasol y algodón, lo que podría perjudicar aún más la producción a futuro.

image.png Los departamentos perjudicados son 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal.

Medidas para los productores

Mientras se gestiona la homologación nacional, el Gobierno de Santa Fe ya ha implementado una serie de medidas para aquellos productores que obtengan el Certificado de Emergencia o Desastre Agropecuario. A su vez, se están diseñando acciones para moderar los efectos de la sequía.

A raíz de ello, para quienes cuenten con el Certificado de Desastre Agropecuario, se establece la condonación de las cuotas 5° y 6° del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano de 2024, sumado a las cuotas de 2025 cuyos vencimientos se produzcan hasta el 28/2 del mismo año.

En caso de que los productores ya hubieran abonado estas cuotas, la Administración Provincial de Impuestos emitirá certificados de crédito fiscal o procederá a la devolución correspondiente.

Adicionalmente, se estableció la suspensión de juicios y acciones administrativas por el cobro de impuestos durante un período de 180 días posteriores al período de emergencia agropecuaria, beneficiando así a los productores en situación de emergencia o desastre.

Escenario crítico para la producción ganadera

La provincia atraviesa una de las peores crisis en la producción ganadera de los últimos 15 años debido a la sequía que afecta gran parte de su territorio. Según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la merma de cabezas de ganado alcanza las 254.450, una cifra que no se veía desde la liquidación ganadera de 2008/09, cuando la pérdida fue de aproximadamente 404.274 cabezas. Este descenso significativo en el stock de ganado representa un duro golpe para la economía rural santafesina.

image.png Golpe para la economía rural.

La sequía ha generado que muchos productores deban optar por la venta de animales antes de lo previsto para evitar mayores pérdidas, lo que ha contribuido a esta caída en el número de cabezas de ganado.

No obstante, esta norma de emergencia no soluciona la problemática a largo plazo y deja a muchos establecimientos en una situación de vulnerabilidad para el próximo ciclo productivo. La disminución de las existencias de ganado en Santa Fe no solo compromete la actividad ganadera, sino que también influye a otras áreas relacionadas con la cadena de valor de la carne y la leche, lo que amplifica el impacto económico.

