Patricia Bullrich se sube el cajón con "Cristina adentro": ¿Candidatura en 2025?

Bullrich La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mencionada como candidata en 2025 en CABA.

Por otro lado, Bullrich volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el homenaje que le hizo a la exmandataria Isabel de Perón el Día de la Lealtad: “La reivindicación a Isabel Martínez de Perón no es de mi agrado”, dijo la funcionaria y explicó: “Es una persona que generó una crisis económica, que dio lugar a la justificación de un golpe militar en la Argentina, a la destrucción de las instituciones republicanas, a que no haya elecciones normales; más las tres A, López Rega... todo eso no es reivindicable, yo no lo hubiera reivindicado”.