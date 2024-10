"Andrés Vázquez viene con una mochila pesada: le hallaron dinero negro cuando era director de AFIP"

La “carnada mediática” en el alumbramiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el lunes 21/10 fue mostrar que les rebajarán el sueldo y el dinero percibido a los directores de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, en el gasto total del Estado representa una gota en la lluvia: no más de 6 millones de dólares anuales. “Hugo Alconada Mon en el diario La Nación denunció en 2010 que Andrés Vázquez tiene una mochila pesada de antecedentes. Le encontraron dinero negro que no le declaró al propio AFIP por medio millón de dólares. Este nuevo/viejo funcionario ocupaba el área regional Sur del Conurbano, donde tienen su asiento tabacaleras muy cuestionadas por no pagar en forma sus gravámenes” dijo Carlos Pagni.