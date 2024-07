La filosa ironía de Carlos Pagni que descolocó a Ernesto Tenembaum

El también psicólogo quedó visiblemente reculando: "No, sí, qué sé yo (sic) Pero digamos, yo lo entrevisto a él en un contexto en el que hablaba de la venta de órganos, y mi hijo mayor, que es muy lector, me dijo: 'Hay un tal (Murray) Rothbard -que yo hasta ese momento no lo había conocido- que tres párrafos más abajo de la venta de órganos habla de la venta de niños'".