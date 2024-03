Sigue la ofensiva: Carlos Pagni y Morales Solá contra Ariel Lijo en la CSJN

AmCham

El cierre de su comentario inicial tuvo una particular dureza con respecto al actual presidente argentino:

"Se trata de la decisión más controvertida que ha tomado Milei desde que llegó al poder. Hasta la vice presidenta se opone porque Lijo durmió la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci. La hija del gremialista, Claudia, trabaja con Victoria Villarruel. Es un panorama poco edificante. El actual Jefe de Estado llegó al poder generando una polarización entre la gente y la casta. El mundo de los argentinos de bien versus el submundo de la corrupción dirigencial. Pero, esa polarización se quiebra con la postulaciòn de Ariel Lijo para la Corte. Estamos frente a una convalidación extraordinaria del poder de la casta"

"Contra Lijo se han posicionado el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires; AmChan, la cámara de comercio argentina-americana; IDEA, que reúne a las principales empresas de la Argentina; la red por la independencia judicial y se espera el pronunciamiento de varias asociaciones más en los próximos días. El doctor Luis Moreno Ocampo dijo que la subsistencia de la casta solamente es posible si la justicia es corrupta. Tal vez, Milei no lo ve. ¿Con este gobierno empezó una recuperación de la decadencia moral de la Argentina o lo de Lijo nos hace sospechar que empezó la aceleración de una decadencia?"

Carlos Pagni, periodista Ariel Lijo logrará un récord: que Carlos Pagni le dedique más comentarios que a Sergio Massa.

Contra Ariel Lijo

"Se trata de un juez muy polémico que ha tenido acciones muy controvertidas en la provincia de Formosa", señaló.

Para tratar el tema, la experimentada pluma del diario La Nación, invitó a Desde el Llano, en TN, al ex senador formoseño Luis Naidenoff (18 años en la cámara alta).

"El juez Ariel Lijo tomó una causa que iniciamos contra el ex vice presidente Amado Boudou por negociaciones incompatibles con el gobernador Gildo Insfrán. Por un lado, como ministro de Economía, Boudou beneficiaba al estado sub nacional con la refinanciación de la deuda. Por el otro, a nivel persona, lograba que una compañía llamada The Old Found, a cargo de su socio Alejandro Vandenbroele, alcanzara contrataciones millonarias en dòlares por parte del propio Insfrán. ¿Qué hizo Lijo cuando recibió la causa? La mandó a la justicia provincial, ampliamente dominada por el poder político. En la pràctica le dijo a Insfrán que se juzgue a sí mismo. Todo terminó en el archivo".

En 2017, Vandenbroele se declaró arrepentido en la causa por la compra de la imprenta Ciccone (que también era tramitada por Ariel Lijo).

"En esa ocasión, el empresario reconoció que todo el asesoramiento de Boudou a Insfrán fue una simulación para cobrar suculentos honorarios. A pesar de esa declaración, la causa se plancha y en 2020, Lijo parte la causa y decide que Boudou, Alejandro Vandenroele y sus socios sean juzgados en Buenos Aires pero Insfrán sea investigado en Formosa. Se trató de un acuerdo de impunidad. No vamos camino a la Corte de los 90, vamos hacia la garantía total de que no habrá investigaciones. Sin embargo, Lijo no va a tener los 48 votos que necesita en el Senado. No existirá una mayoría de dos tercios porque este juez es un garante de la impunidad y eso no es lo que votó la gente", cerró Naidenoff.