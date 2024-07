Dólar blue: Cae $35 y los financieros acompañan la baja

"Evidentemente el programa del gobierno argentino funciona muy bien en el control de las cuentas fiscales y en la no emisión monetaria. Pero para el FMI y la gente en general falta el tercer elemento, que es la salida del cepo y una visión más clara al respecto", advirtió el especialista.

"Por eso el fondo lo mira con cuidado, pero eso no quiere decir que no están dadas las condiciones para negociar. Se van a sentar para una nueva negociación y creo que hay más cosas en común que en desacuerdo. La preocupación del fondo y de los mercados es que la gente no quiere tener pesos y eso es falta de confianza", subrayó.

Sobre la salida del cepo y la negociación con el organismo, Loser opinó: "El Fondo puede dar una señal, pero no que le va a dar el dinero. Lo que el Fondo no va a decir ciertamente es cuánto dinero se le va a dar y puede dar lugar a especulaciones, ya que eso requiere un lugar de entendimiento interno del Fondo por parte de los socios".

Más contenido en Urgente24

Venezuela: Máxima tensión en las calles, 4 muertos y las FFAA con Maduro

Loser contra el 'peso fuerte' de Caputo: "La gente no los quiere, no hay confianza"

Subsidios de luz y gas: Extenderán por 30 días el plazo para inscribirse

Vladimir Padrino López respaldó a Nicolás Maduro: "¡Leales siempre... Traidores nunca!"