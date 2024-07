Loser contra el 'peso fuerte' de Caputo: "La gente no los quiere, no hay confianza"

bausili caputo.webp Caputo y Bausili no logran que el BCRA consiga dólares y pretenden un 'peso fuerte'.

"En términos de negociación, diría que una vez que pase el mes de agosto puede haber un contacto más claro", entre el FMI y la Administración Milei.

"Evidentemente el programa del gobierno argentino funciona muy bien en el control de las cuentas fiscales y en la no emisión monetaria. Pero para el FMI y la gente en general falta el tercer elemento, que es la salida del cepo y una visión más clara al respecto", advirtió el especialista.

"Por eso el fondo lo mira con cuidado, pero eso no quiere decir que no están dadas las condiciones para negociar. Se van a sentar para una nueva negociación y creo que hay más cosas en común que en desacuerdo. La preocupación del fondo y de los mercados es que la gente no quiere tener pesos y eso es falta de confianza", subrayó.

Sobre la salida del cepo y la negociación con el organismo, Loser opinó: "El Fondo puede dar una señal, pero no que le va a dar el dinero. Lo que el Fondo no va a decir ciertamente es cuánto dinero se le va a dar y puede dar lugar a especulaciones, ya que eso requiere un lugar de entendimiento interno del Fondo por parte de los socios".

