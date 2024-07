Nicolás Maduro, maquillaje de Javier Milei para ocultar el Gran Tema de agosto

Javier Milei -quien asumió pretendiendo aumentar las retenciones al campo, y sólo cedió por el reclamo de los productores, algo que obvió en su discurso descartable el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino- sabe que no puede encarar una negociación con el FMI sin asegurar recursos tributarios equivalentes o mayores. Por ese motivo, según él afirmó, no baja ni las retenciones ni otros gravámenes que el campo afirma que le quita competitividad en mercados globales. ¿De verdad no renovará el Impuesto PAIS?

Más complicado es el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. También hay que renovarlo. ¿Cómo hacerlo sin ceder al reclamo de los gobernadores de la coparticipación del tributo? En definitiva, agosto es mes de definiciones sobre los ingresos del Fisco durante el próximo año. El apoyo legislativo previsible es escaso. Pero hay que impedir que se hable de ese tema. Putear a Nicolás Maduro es negocio.

--------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Maduro dice que ganó "por la fuerza de Cristo y de Chavéz"

Se profundiza el descenso del dólar blue (se va a $1.415)

Una bebida que casi todo el mundo toma se asocia con problema cardíaco

Milei se jacta de no cambiar su "discurso" contra Maduro (pero sí contra Bullrich, Caputo y cía.)