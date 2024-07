Se profundiza el descenso del dólar blue (se va a $1.415)

Hacia la Fase 3

Según el bróker GMA Capital, el gobierno apuesta por un superávit financiero y una política monetaria estricta para reducir la brecha y promover la desinflación. Estiman que el logro de estos objetivos permitirá la introducción de la "Fase 3", que implicaría la eliminación del cepo y la competencia de monedas.

Sin embargo, los expertos explican que esta estrategia encierra una serie de riesgos: primero, la inflación podría no ceder a la velocidad planificada, dado que la Fase 2 aún no incluye el desmantelamiento de las restricciones cambiarias, lo que podría dificultar el anclaje de expectativas si la brecha no se reduce.

En segundo lugar, señalan que el atraso cambiario es una fuente de riesgo. Aunque no hay consenso sobre el tipo de cambio real de equilibrio, hay acuerdo en que el valor actual no lo es debido al cepo. Aunque el nivel no parece amenazante, podría serlo la secuencia de inflación mensual del 4% y un crawl de 2% durante un tiempo prolongado.

En tercer lugar, indican que, al sacrificar la acumulación de divisas para reducir la emisión de pesos, las reservas netas del Banco Central, actualmente negativas en US$ 2.800 millones, podrían añadir dramatismo ante los vencimientos de 2025, que ascienden a casi US$ 9.000 millones en bonos en dólares.

La (no) acumulación de reservas

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) aseguran que: "El BCRA pasó a posición vendedora neta en el mercado oficial de cambios la semana pasada. El viernes vendió US$92 millones tras deshacerse US$43 millones el jueves y US$1 millón el miércoles, totalizando US$136 millones en las últimas tres ruedas."

Así, terminó con un saldo semanal negativo de US$34 millones y uno positivo en apenas US$49 millones en lo que va de julio.

"La mala racha del BCRA se explicaría por una demanda privada en niveles récord de la era Milei, que alcanzó, en promedio, US$293 millones diarios en las últimas tres ruedas. El acceso de corporativos y provincias para el pago de intereses y capital de sus bonos por US$153 millones entre miércoles y viernes estarían detrás de las ventas oficiales por más de US$130 millones."

Lo que tampoco colabora con el desempeño del BCRA es que ya haya un flujo de 100% de las importaciones accediendo al mercado oficial, por más que el acceso no sea inmediato.

En otras palabras, las importaciones no se pagan al contado, pero sí hay cuatro cuotas de 25% corriendo a la vez.

image.png

"En simultáneo, el BCRA está perdiendo dólares por la intervención en CCL/MEP para que la brecha cambiaria se mantenga a raya. Según nuestros cálculos, destinó un estimado de US$253/US$261 millones en diez ruedas para que el CCL se desplomara de $1.425 previo a los anuncios de intervención a $1.316 al cierre del viernes, comprimiendo la brecha de 53,7% a 41,3% en este período."

