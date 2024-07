Córdoba aumenta el flujo de críticas a Milei y su gestión

Con esa comparación, el intendente cordobés y uno de los referentes más importantes del oficialismo provincial no guardó reparos en señalar que el deterioro no se ha detenido. “Hoy llevamos siete meses y algunos días de gestión municipal y lamentablemente la situación está mucho peor que en 2023. No se vislumbra en el Gobierno nacional un plan económico”, destacó Passerini en diálogo con La Voz.