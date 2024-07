"Fraude": El mundo sospecha de la victoria de Nicolás Maduro

Javier Milei expresó: “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Dictador, fuera”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric también cuestionó la legitimidad del resultado electoral.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Las encuestas preveían una cómoda victoria para la coalición opositora, con al menos 30 puntos porcentuales de diferencia. El proceso electoral fue muy controvertido. No existió un clima pacífico y de igualdad en la campaña electoral venezolana: inhabilitación de la política opositora más popular, arrestos arbitrarios a militantes antichavistas, obstáculos a la libre circulación, represalias e intimidaciones, cierre de negocios, bloqueos a webs de medios y limitación del acceso a observadores internacionales.

Incluso los propios líderes de la izquierda latinoamericana lo habían advertido y, alejándose del presidente Nicolás Maduro, había pedido elecciones transparentes, entre ellos Boric, el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Lula da Silva

Costa Rica, anunció que tampoco reconocerá los resultados electorales en Venezuela.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él.”

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente para despejar cualquier duda sobre los resultados".

En sintonía, su homólogo peruano, Javier González-Olaechea, anunció que llamará a consulta al embajador de Perú en Venezuela "ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas" tras condenar "la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela".

USA y Europa

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, manifestó: “Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral de Venezuela, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”.

Italia también puso en duda la victoria de Maduro: "Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Pedimos resultados que puedan ser verificados y el acceso a los documentos: el resultado que anuncia la victoria de Maduro, ¿refleja verdaderamente la voluntad del pueblo?", escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Estados Unidos también se mostró recelosa. El secretario de Estado de USA, Antony Blinken, expresó: "Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

"Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos".

El ministro Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, exigió garantizar "total transparencia" en el cómputo de votos, la "publicación de las actas mesa por mesa" y que "se mantengan la calma y el civismo".

Asimismo, importantes medios internacionales también dejaron traslucir sus dudas sobre la victoria de Maduro. The New York Times tituló: "El autócrata de Venezuela se declara vencedor en unas elecciones contaminadas".

