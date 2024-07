"Hemos ganado con el 70% de los votos: Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela"

"¿Por qué creen que pararon la transmisión? Todos saben lo que pasó. Esto no es un fraude más, esto es violar groseramente la soberanía popular. Vamos a defender la verdad, hasta el final".

Finalmente, prometió:

Vamos a defender la decisión de los venezolanos en todo el mundo. Nadie se va a mover de los centros de votación. Vayan en familia a acompañarlos, seguimos registrando nuestra victoria en todo el país porque fue abrumadora. Vamos a defender la decisión de los venezolanos en todo el mundo. Nadie se va a mover de los centros de votación. Vayan en familia a acompañarlos, seguimos registrando nuestra victoria en todo el país porque fue abrumadora.

María Corina Machado, líder opositora: "Venezuela tiene nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia" — El Destape (@eldestapeweb) July 29, 2024

González Urrutia: "aquí, se han violado todas las normas"

El candidato opositor habl{o durante menos de un minuto en la conferencia de prensa luego de que se conocieran los resultados electorales en Venezuela.

"No han sido entregadas la mayoría de las actas. Sigue vigente nuestra oferta de paz. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que sea respetada la voluntad del pueblo de Venezuela. La mentira tiene patas cortas. No estamos llamando a la violencia, sino a la reconciliación".