Tandanor: 'Desnudan' las mentiras de Luis Petri para avanzar con la primera privatización

Para enero de este año, el Gobierno removió a todo el directorio y de la mano de Nicolás Posse y Luis Petri, se decretaron 49 despidos.

Y los balances de la compañía muestran que es una de las pocas firmas de capitales nacionales cuyos balances contables, auditados y chequeados por la Auditoría General de la Nación, son positivos y superavitarios. Además, insisten en que no recibe ningún tipo de subsidios del Poder Ejecutivo y mantiene una asociación comercial muy aceitada con los agentes privados.

Con un gráfico económico de estos cuatro años muestran sus balances que por primera vez en la historia cerraron positivos.

image.png

image.png

Dan cuenta además de las reparaciones realizadas en estos años:

image.png

Tandanor

image.png A las pocas firmas autorizadas a vender a partir de la sanción de la Ley Bases, se podrían sumar algunas vinculadas a Defensa como Tandanor. Pero no hay más motivos que el de "conseguir dólares" para hacerlo...

El Astillero de la Armada Argentina, garantiza las campañas Antárticas a través del mantenimiento del Buque Irizar y de sus Buques auxiliares, afirman y denuncian:

Hace casi 8 meses que están en el gobierno del Astillero y han suspendido todos los proyectos, han despedido cuadros técnicos irrecuperables junto a trabajadores idóneos y han paralizado los proyectos.

Los proyectos en cuestión son:

- Proyecto electrificación Base Naval Puerto Belgrano

- Construcción de una Grúa Dique asociados con IMPSA

- Construcción Compuerta Dique de Carena II de BNPB

- Construcción de 12 remolcadores ARA

- Proyecto ARA Parker

- Construcción Base Naval Integrada Ushuaia

- Construcción Dique Flotante asociados a Astillero Rio Santiago

- Reparación del muro Este del Dique 2 de la BNPB

- Proyecto de Ingeniería Básica de un Buque Polar a punto de ser finalizado.

- Reacondicionamiento y renovación integral del Faro Punta Médanos SHN.

- Base Antártica Petrel

En los últimos meses, desde el Ministerio de Defensa hicieron circular versiones respecto a incumplimientos de contrato por parte de Tandanor, una estrategia que pretende sembrar sospechas de corrupción que avalen una posterior... privatización.

Pero desde Tandanor también desmienten que tener inconvenientes con el contrato de construcción de 12 Remolcadores para la Armada Argentina ya que, al 10 de diciembre de 2023, el contrato en términos de plazos tenía una demora totalmente justificada y a derecho y comprendida por ARA, por las dificultades en la importación de algunos productos indispensables durante el año 2023. Y continúan:

Y no entender que un proyecto de esta magnitud necesita un grado de inversión inicial mucho mayor que luego en el desarrollo de la serie, donde los costos bajan unidad por unidad en forma aritmética, es no entender sobre este tipo de proyectos o es mentir para desacreditar a la Empresa y poder destruirla nuevamente

Afirman además que como en los años 90, no quieren el Astillero sino sus invalorables inmuebles para los que empresas que tienen inversiones inmobiliarias en la zona están pugnando desde hace más de 30 años por quedarse con ellos. Y citan los ocurrido en la historia de Tandanor y la pugna por sus más de 42 hectáreas en Dársena Sur y Dársena Norte del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si por un momento suponemos que detrás de ellos no se esconden estos espurios intereses, tenemos necesariamente que concluir que no tiene la menor idea de rol que desempeña. En efecto, que el Ministerio de Defensa posea su propio Astillero es una decisión de política pública del Estado Argentino, por considerarlo una herramienta estratégica para el desarrollo de sus capacidades. Un contrato como el del diseño y construcción en serie de remolcadores con su propio Astillero no tiene fines de lucro, sino precisamente el de adquirir estas capacidades.

luis-petrijpg.webp Desde la gestión anterior de Tandanor muestran que Luis Petri miente.

En este contexto, la decisión de discontinuarlo no es más que un cambio en la política pública escondido detrás de estas acusaciones, que deberá sincerar, aclarando que es su voluntad política la de dejar de producir las embarcaciones en el país para adquirirlas en el extranjero o contratar sus servicios de manera indefinida a terceros, limitando drásticamente la capacidad operativa de la Armada Argentina.

En el mismo sentido y con las mismas intenciones mencionan el final del Proyecto de Construcción de un Buque Polar, situación que iguala a la acción del gobierno de Mauricio Macri.

La privatización

Y mientras desde la gestión anterior expresan su furia, un fuente gremial habla de un comportamiento privatizador del Gobierno:

Lamentablemente, creemos que el camino que eligieron es la privatización... en breve cambiará otra vez el directorio. Estamos en alarma porque la sanción de la Ley Bases sustenta este intento de desprendimiento

También puertas adentro de la empresa hablan del interés inmobiliario. Tandanor se encuentra en jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires en la dársena que surge del Puerto de Buenos Aires. Enfrente tiene a IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, donde se iba a instalar la ciudad deportiva de Boca Juniors. El gobierno porteño modificó el estatus inmobiliario de esa zona para construir un polo financiero con edificios y oficinas.

image.png En Tandanor sospechan que el gobierno quiere privatizar la empresa para darle un negocio multimillonario a Eduardo Elsztain.

Luis Petri miente

Todos apuntan con Luis Petri: "Miente y hace de la mentira un instrumento desleal para hacer política, desconectando su responsabilidad sobre las empresas para la Defensa, sus trabajadores y la sociedad".

Y sentencian: "Es falso que Tandanor construya bancos de plaza, o mejor dicho, no es justo que el ministro le falte el respeto al convenio de integración y compromiso social firmado entre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y Tandanor".

En ese convenio, la firma se comprometió con sus profesionales expertos en la industria metalmecánica a proveer servicios de ingeniería, diseño, mano de obra y materiales para la construcción de equipamientos para los barrios populares necesitados distintos elementos: refugios para esperar el transporte, más de 2 kilómetros de puentes peatonales para cruzar canales, cunetas, arroyos y desagües que muchas veces dividen a los barrios, gradas, pérgolas, bancos y bicicleteros. Todo construido en acero galvanizado en caliente, con mantenimiento cero y durabilidad de casi 100 años.

"Es mentira que Tandanor S.A. no entregó lo comprometido. En adenda del 30 de agosto de 2023, el astillero se comprometió a entregar 2.406 metros lineales de puentes peatonales, 846 pérgolas para los espacios verdes de los barrios, 99 gradas, 450 bancos, 240 refugios de espera, 1.251 bicicleteros. Hasta enero de 2024, fue retirado el 64% de dichas cantidades, encontrándose las restantes en depósito dentro del astillero a disposición", explicaron desde la gestión anterior ante las denuncias del Ministerio de Defensa.

Previo a la firma de la adenda, Integración Socio Urbana (SISU) auditó con personal propio todos los elementos en existencia, corroborando de este modo el cumpliendo del 100% del contrato, de acuerdo a la documentación publica disponible en el sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE) de la Administración Pública Nacional.

