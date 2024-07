"Hemos llamado para el miércoles 31/7 a una reunión de OEA para discutir el tema Venezuela"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1818064154416038232&partner=&hide_thread=false | URGENTE: Venezolanos llegan a defender la Embajada de Argentina en Venezuela y corren a los encapuchados y policías del régimen de Maduro que intentaron tomar la embajada. pic.twitter.com/d0teM21J3B — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 29, 2024

Diana Mondino desautorizó los resultados electorales de Venezuela

“Si sumas los números del CNE tienes más de un 100 por ciento de los votos, todo ha sido muy desprolijo. Muchos países pedimos que Maduro muestre las actas pero no lo quieren hacer. Todo se verá afectado por lo que ellos hagan. La oposición está subiendo a la red el 70% de las actas y todo el mundo podrá ver un voto masivo a Edmundo González”.

Finalmente, la ministra de Relaciones Exteriores evaluó una posible ruptura con Caracas.

No queremos romper relaciones pero tal vez no nos dejen otro camino, si no somos bienvenidos, nos vamos a ir