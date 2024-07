Subsidios de luz y gas: Extenderán por 30 días el plazo para inscribirse

jubilaciones

Por otra parte, Manuel Adorni negó este martes que una posible reforma jubilatoria esté en la agenda del Gobierno:

No se está evaluando. No está en agenda. Independiente mente de lo que vaya ocurriendo el presidente ya dijo que para más adelante se entienda que una reforma previsional es necesaria y probablemente una reforma laboral que la acompañe. No está en agenda, todavía al menos. No estamos trabajando en eso

