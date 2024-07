Más de 100 despidos de una pesquera, y amenazan con "paralizar la industria"

image.png

Buscan rechazar los telegramas

Asimismo, confirmó que todos los trabajadores están recibiendo el telegrama, y aseguró que seguirán con el reclamo afuera de la empresa hasta que se resuelva la situación. "No se puede hablar con nadie, se han negado. Estamos gestionando con el abogado rechazar los telegramas", dijo.

Además Soto afirmó que la empresa siempre tuvo problemas para enfrentar los acuerdos salariales.

Si bien se firmó un acuerdo salarial entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), que fue homologado por la Secretaría de Trabajo de Chubut; Taex SA no ha cumplido con el pago de la actualización salarial acordada. Por ello, el sindicato inició medidas de retención de servicios solo en esa empresa, que afirma que no se siente representada por CAPIP, por lo que no reconoce el acuerdo.

Carlos Flores, Secretario Gremial del STIA, dijo al respecto: "La empresa a menudo tiene problemas con los ajustes salariales". Afirmó que "la situación se agravó porque Taex SA, propiedad de Copparoni, no reconoce los compromisos firmados por CAPIP y sigue sin cumplirlos, a pesar de haber sido notificada".

Según la agencia santacruceña Opi Santa Cruz, hay 30 despidos más en puerta, y el puerto de Comodoro está prácticamente tomado por personal de la pesquera. Aunque, oficialmente la empresa viene con serios problemas desde el año 2019 cuando anunció el cierre definitivo y con el despido masivo de sus trabajadores ahora, aseguran que está prácticamente definida la liquidación final de la pesquera en la ciudad petrolera.

Ambiente de tensión e incertidumbre en Comodoro Rivadavia

Pero Flores también amenazó:

No queremos llegar a paralizar la industria, pero si los telegramas son de efectivo cumplimiento, parece que vamos a tener que entrar en conflicto en toda la ciudad. Las otras empresas también enfrentan dificultades para cumplir con los acuerdos salariales, pero Taex S.A. se destaca por su intransigencia

Esta situación ha generado un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores, quienes demandan el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago de los salarios adeudados.

