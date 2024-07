Lilia Lemoine reafirmó a Karina como primera dama e impulsó su candidatura

Cualquier mujer en Argentina, si tiene que aspirar a a ser como un modelo de mujer, yo quisiera que el modelo fuera Karina, no 'Fiambrola' Cualquier mujer en Argentina, si tiene que aspirar a a ser como un modelo de mujer, yo quisiera que el modelo fuera Karina, no 'Fiambrola'

"Está muy bien la comparación, pero convengamos que ella llega porque es hermana de Milei", retrucó García, a lo que Lemoine contestó: "Y Milei llega porque es el hermano de ella, él lo dijo siempre. Nunca dijo algo diferente (...) Él es el economista y ella hace todo lo demás. Se puso la campaña al hombro del 2021, terminó siendo la jefa de campaña del 2023".

image.png Karina ejerce el cargo de Secretaria General de la Presidencia en el gobierno de su hermano.

"Para algunas personas ella cae antipática porque ha tenido que tomar muchas decisiones difíciles", afirmó la diputada y agregó filosa contra la Vicepresidenta:

Victoria (Villarruel) no está teniendo que apagar ningún costo político porque no está ejecutando. Victoria tiene muy buena imagen porque ella no está haciendo cosas antipáticas. Pero Javier sí, y Karina está recibiendo el costo negativo de tomar todas las decisiones que hicieron que Javier llegara hasta acá Victoria (Villarruel) no está teniendo que apagar ningún costo político porque no está ejecutando. Victoria tiene muy buena imagen porque ella no está haciendo cosas antipáticas. Pero Javier sí, y Karina está recibiendo el costo negativo de tomar todas las decisiones que hicieron que Javier llegara hasta acá

"Ella no tiene un afán político más allá del proyecto con su hermano. Que, yo te digo, Javier hace '23, '27, y si después se presenta Karina no veo por qué no (...) Si esta mujer aprendió en este cortísimo tiempo, ¿qué va a aprender en ocho años más?", aventuró Lemoine ante la sorpresa de su entrevistador.

Javier Milei pasea con su primera dama (Karina) mientras Yuyito alimenta la farsa

Javier Milei y Amalia Yuyito González tuvieron una cita en el Teatro Colón y comenzaron las sospechas de un nuevo vínculo. Sin embargo, el presidente sigue paseando por el mundo con Karina Milei, quien es realmente su primera dama. ¿Es todo una pantalla?

González estuvo en el palco presidencial del Teatro Colón junto a Javier Milei. La misma llegó sola y subió con él para disfrutar de la ópera Carmen. Todas las miradas se posaron sobre los dos y hubo reacción positiva y negativa del público. Al finalizar el espectáculo, se fueron cada uno por su lado. Sin embargo, ella contó intimidades del encuentro y sigue alimentando esta “relación” que no se parece en nada a la de Fátima Florez.

image.png

Javier Milei y Fátima Florez se dejaron ver en muchas oportunidades como una pareja verdadera, incluso mostrando afecto en público. El presidente, de 53 años, ahora quiere instalar un romance para nada creíble con Yuyito González (diez años más grande que él).

Ya se dijo en muchas oportunidades que Karina Milei es la primera dama de Javier Milei. Queda demostrado en cada uno de los viajes que hacen juntos. Las teorías de la separación entre Fátima y el presidente tienen mucho que ver con este tema. Ahora Yuyito funciona a modo de pantalla para que el foco se corra de al lado de la hermana del mandatario.

Fátima Florez (46) y Javier Milei (53) marcaron una diferencia entre lo que sucede ahora con Yuyito (64). Solo se los vio juntos en el palco presidencial del Colón, pero el hecho de que se hayan ido solos deja lugar a pensar que se trata de una artimaña.

