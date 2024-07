El "problema" de Javier Milei, según Durán Barba

Consultado acerca de si coloca a Javier Milei dentro del "árbol de los chiflados", respondió: " Desgraciadamente, sí".

"Yo caracterizaría a algún grupo como personas mesiánicas que creen en teorías sacadas de la realidad, sean de izquierda, de derecha o sean cualquier cosa. Y a los otros, como que ponen los pies en la tierra. Milei, desgraciadamente, no pone los pies en la tierra y yo temo mucho el futuro de su gobierno. Él ha sido un presidente elegido democráticamente, y esa es otra variable que me parece importante. Lula, López Obrador, Claudia, Milei y Lacalle Pou han sido elegidos en elecciones democráticas limpias. Nos podrá gustar o no el resultado, pero han sido limpias. No pasa eso con estos dictadores del Caribe que claramente la proclamación de los resultados de la elección de Venezuela es una cosa absurda. También es absurda la oposición, por cierto. Los datos que daban las encuestas de la oposición eran ridículos. En Venezuela lo que hay es una división casi a mitades de un país que está orientado por un mesiánico, loco e ignorante", aseguró Jaime Durán Barba.

"Creo que el problema de Milei es que está demasiado perdido en un mundo ideológico que es muy minoritario en el mundo y no tiene fuerza para atraer la inversión de estados anarcocapitalistas porque no existe", analizó.

Aunque destacó que "la oposición también está en una discusión ideológica, a veces personal, sobre la vida privada de Milei, y poco se hace por comprender la angustia enorme que viven los argentinos por la situación económica actual. Los precios son realmente de chifladura. Tengo una panadería favorita cerca de mi departamento en Buenos Aires, y cada croissant cuesta 3 dólares. Mientras que, frente de mi departamento en Quito está la panadería más fina y cara de Quito y el mismo croissant cuesta 60 centavos. No puede haber unos precios tan descomunales en Argentina con un salario mínimo vital que es la cuarta parte del ecuatoriano".

