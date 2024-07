La estafa de las transferencias que vuelve a atacar a los usuarios

Sin embargo, la trampa se reveló cuando le solicitaron la devolución del dinero a un CBU distinto, un detalle que Rosa, con astucia, identificó como un posible engaño.

Es allí, que al señalarle que solo efectuaría la transferencia al CBU de dónde ella lo había recibido, la supuesta "abuela" se inquietó y finalizó la llamada.

image.png

No obstante, como se precisó desde el comienzo, este tipo de engaño no es nuevo. Otros ciudadanos han pasado por lo mismo y advierten: si devuelves el dinero a una cuenta diferente, te conviertes en parte de una "triangulación".

Mónica, una jubilada de 70 años, vivió algo parecido cuando quiso vender una mesa por Facebook. Su historia es un claro ejemplo de cómo estos estafadores trabajan: "Puse a la venta unos muebles, me escriben que les interesa una mesa y me quieren dejar una seña. Les di el alias de mi cuenta, pero me mandaron un comprobante de depósito: en lugar de $24.000 decía $100.000", explicó.

Luego, el supuesto comprador le dijo que su hermano se había equivocado y le rogó que devolviera el excedente. Pero, la trama se hizo notoria cuando entró en escena un supuesto empleado bancario.

"Me llaman y dicen que son del Banco Ciudad. Que frente a la denuncia iban a frenar el depósito, y que tenía que ir a un cajero a hacer un trámite, porque si no me bloqueaban la cuenta y me iban a investigar por lavado de dinero", contó Mónica.

Afortunadamente, Mónica decidió ir al banco antes de dirigirse al cajero, y ahí la alertaron, efectivamente era una estafa.

image.png

Estas historias nos muestran que los estafadores están siempre buscando nuevas formas de engañar a la gente. Usan trucos emocionales y crean situaciones de urgencia para que la gente actúe sin pensar.

Sin embargo, la lección es clara, si algo te suena raro, confía en tu instinto y busca ayuda.

