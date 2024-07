Estafa disfrazada de Mercado Libre acaba con las cuentas de miles de usuarios

Nueva estafa: Mercado Libre se suma a la lista de víctimas

"Cuando entré a la app no me aparecía ningún movimiento, pero pensé que si ellos me están llamando de Mercado Libre entonces debe ser así", explicó Camila, evidenciando cómo la confianza en la marca fue utilizada en su contra.

Los delincuentes, con habilidad y rapidez, guiaron a Camila a través de diferentes aplicaciones financieras. "Me hizo pasarle códigos que yo no sabía que eran y aparte me hizo entrar en zonas de la app que yo no conocía. Cancelé una compra y cuando puse aceptar me empezó a bajar el contador de dinero de Mercado Pago", detalló.

El fraude se extendió a otras cuentas, incluyendo Tarjeta Naranja y Banco Francés. "Cuando refresqué la aplicación tenía $0 pero yo pensaba que era por las compras que había hecho esta supuesta mujer", agregó, revelando cómo los estafadores manipularon su percepción de la situación.

No obstante, la situación alcanzó niveles más alarmantes cuando los delincuentes, no satisfechos con el botín obtenido, intentaron que Camila involucrara a sus familiares. "Andá a pedirle más plata a tu mamá y tu papá para que terminemos con el protocolo", le indicaron, en un intento de ampliar el alcance de su estafa.

Tras darse cuenta del engaño, Camila se encontró con un panorama desolador al acudir a las entidades bancarias. "Cuando fui a Naranja me dijeron que, como yo había hecho esos pasos, era mi responsabilidad por no haberles cortado la llamada y que no se iban a hacer cargo. En el Francés ocurrió lo mismo", lamentó.

De igual manera, en una etapa del engaño, los ciberdelincuentes la obligaron a solicitar un crédito a través de Mercado Pago.

"Ellos sí me respondieron bien y me dijeron que iban a bloquear el pedido del préstamo porque es algo que suele pasar", concluyó, en relación a la medida adoptada por Mercado Pago.

Este incidente subraya la necesidad urgente de fortalecer la educación en seguridad digital y mejorar los protocolos de protección al consumidor en el ámbito financiero. La facilidad con la que los estafadores accedieron y manipularon información sensible plantea serias preguntas sobre la seguridad de nuestros datos personales en la era digital.

Es crucial que las instituciones financieras y las plataformas de comercio electrónico refuercen sus medidas de seguridad y ofrezcan mayor respaldo a sus usuarios en casos de fraude. Asimismo, los consumidores deben mantenerse alerta ante cualquier comunicación no solicitada, incluso si parece provenir de fuentes confiables.

