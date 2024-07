Vacaciones Low Cost: 6 actividades entretenidas por menos de $3.000

Ahora bien, para los apasionados por la aviación, los mismos encontrarán su paraíso en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón. Por apenas $1.000, los visitantes podrán explorar una impresionante colección de 60 aeronaves históricas. Abierto los viernes de 10:00 a 15:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 17:00 horas, este museo promete cautivar a los más pequeños.

Sin embargo, para aquellos que buscan un lugar de tranquilidad en medio de la urbe, el Jardín Japonés ofrece un escape verde por $1.500. Abierto todos los días de 10:00 a 18:45 horas, este jardín ubicado en Palermo invita a las familias a sumergirse en la serenidad de la cultura oriental sin salir de la ciudad.

Completando esta lista, el Museo Benito Quinquela Martín en La Boca abre sus puertas de martes a domingo, de 11:15 a 18:00 horas, por un bono de ingreso de $1.000. Este espacio celebra el arte y la historia del barrio porteño más colorido, ofreciendo una experiencia cultural para todas las edades.

Embed - Maxi Buono on Instagram: "8 imperdibles del AMBA para estas vacaciones. (Julio 2024) 1. Ferroclub Escalada 29 de septiembre 3675, Lanús Sábados y domingos de 14:30 a 18h. Entrada: $3000. Menores de 12 y jubilados: $2000. Menores de 4 y personas con discapacidad presentando CUD y DNI no abonan. @ferroclubescalada 2. Colón Fábrica Avenida Pedro de Mendoza 2163, CABA Viernes a domingos y feriados de 12:00 a 18:00 H Entrada: $3000 (con visita guiada $4500), jubilados y estudiantes universitarios $1500 (con guiada $2000), menores de 7 y personas con discapacidad no abonan. @teatrocolon 3. Museo Argentino de Ciencias Naturales (CONICET) Ángel Gallardo 470, CABA Todos los días de 14 a 19 horas. Entrada: $ 2800. Menores de 6 años no abonan. @macn.oficial 4. Museo de La Plata Paseo del Bosque s/n, La Plata Martes a domingos de 10 a 18h Entrada general: $3500 (si lo sacás online $3000 en: https://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/) Gratis: menores de 13, jubilados, estudiantes univ. (con libreta) y personas con discapacidad. ATENCIÓN: se paga con débito, crédito, DNI, BNA+ o trasferencia (no aceptan efectivo) museodelaplata 5. Museo Nacional Aeronáutico Eva Perón 2200, Morón Viernes de 10 a 15h, sábados y domingos de 10 a 17h. (Reservar en la web: https://mna.ar) Entrada: $1000 (de 12 a 17 años $700. Menores de 12 gratis) @mna.argentina 6. Jardín Japonés Avenida Casares 3450, CABA Todos los días de 10 a 18:45h Entrada: $1500. Menores de 12 y mayores de 65 no abonan (con DNI). Si no querés hacer fila podés sacar la entrada anticipada en: https://jardinjapones.org.ar/ @jardinjapones 7. Museo Benito Quinquela Martín Avenida Pedro de Mendoza 1843, CABA Mar. a dom. de 11:15 a 18h Bono de ingreso: $1000 8. Buenos Aires Museo Defensa 233, CABA Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada $500. Sin cargo: menores de 12 años, personas con discapacidad y acompañante, jubilados, docentes y estudiantes con acreditación. @buenosairesmuseo #reels #reel #vacacionesdeinvierno #vacaciones #amba"