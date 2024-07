Matías Alé se hartó de Marcela Feudale y respondió a sus críticas: "¿Yo te pregunté?"

Donde la periodista, lejos de retroceder, reafirmó su postura: "Te vi en un lugar que no me gusta". Esta declaración provocó que Alé cuestionara la pertinencia de la opinión de Feudale: "Ahora, ¿Por qué yo tengo que depender si a vos te gusta o no te gusta?".

El intercambio continuó elevando su temperatura, con Alé insistiendo en que no había solicitado la opinión de Feudale, mientras esta argumentaba que, al trabajar en un medio donde se opina sobre la gente, su comentario era válido.

"Marce, ¿yo te pregunté?", continuó Matías.

"Trabajamos en un programa donde opinamos de la gente", respondió Feudale de forma determinante. "Te lo digo para que lo sepas como un amigo", añadió, tratando de apaciguar las aguas.

Fue allí, donde la tensión alcanzó su punto máximo cuando Alé puso en duda la amistad entre ambos: "No sé si somos tan amigos, si no me llamaste para felicitarme. Si fueras mi amiga me hubieras llamado".

Feudale, sorprendida, reveló no tener el número telefónico del actor, lo que añadió un toque de ironía a la situación. “No tengo tu teléfono. Uno tiene un pasado, exhibió toda su vida y no puede salir de ahí. No te lo tenés que tomar a mal", prosiguió la periodista.

Esta observación pareció tocar una fibra sensible en Alé, quien replicó: “No voy a discutir con vos. Estoy consciente, presente y pongo límites, que es distinto. Yo no te pregunté".

"Estás exponiendo tu vida privada y la gente va a opinar, sino no lo haces, eso es mediatizar tu casamiento. Vos le estás contando a todo el mundo que te vas a casar, entonces tenés que soportar que la gente diga me parece que está bien o mal. Mati tenemos una vida mediática...", sumó la panelista.

A lo que Alé respondió: "Yo no me siento en los programas a hablar de la vida de los demás, punto".

No obstante, el intercambio concluyó de manera abrupta cuando Feudale, evidentemente frustrada, decidió retirarse del estudio con una advertencia final: "Si no querés que se hable no expongas más tu vida, no vayas al Martín Fierro a proponerle casamiento a tu mujer".

Este episodio puso en manifiesto la compleja relación entre las figuras públicas y los medios de comunicación. Por un lado, existe una demanda constante de contenido personal y emotivo que alimente el interés del público. Por otro, los límites entre lo público y lo privado se vuelven cada vez más difusos, generando situaciones como esta, donde un gesto aparentemente romántico se puede convertir en el centro de una polémica.

