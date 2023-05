Ángel de Brito intervino y volvió a interpelar a la invitada: “Hablando en serio, vos viviste acá mucho tiempo y ves como cambió todo”. A lo que Dallys Ferreira contestó: “Lo que veo mucho es en el ánimo de la gente, la gente no tiene esperanza, porque siempre había esperanza. En el 2008 había crisis y la gente hoy está desesperanzada". Y continúo: "Quiero venir a la Argentina, es un país que ha sido muy generoso, pero me dicen: ‘No vuelvas, no vuelvas’. Y hablo de gente que es empresaria o gente que le va bien ”.

No es la primera vez que sucede, que en LAM se aborden temas de la actualidad política y económica del país. Días atrás, en el programa se armó un debate por el dólar blue, donde hablaron de las importaciones, la inflación y el acceso a los dólares que tienen los argentinos en la actualidad.

Yanina Latorre y Marixa Balli tuvieron un fuerte cruce con Marcela Feudale. "Lo que sucede tiene que ver con nosotros mismos porque si yo traigo todo con dólar oficial y te lo vendo a dólar blue, estoy haciendo algo que no está bien". A lo que Latorre retrucó: "El dólar oficial no existe, Marce, porque no lo podemos comprar. La gente vive con el dólar blue, este gobierno de mierda no nos deja comprar dólares, reina, nos cortó todas las libertades individuales. ¿Por qué yo no puedo tener dólar a dólar oficial?".

Yanina Latorre vs. Marcela Feudale: "Es el peor gobierno de la historia"

En medio del debate, no todas las "angelitas" concordaron y se desató un picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marcela Feudale por el gobierno. Estefania Berardi encendió la mecha que explotó entre las panelistas al recordar la pelea entre un policía y un hombre que se quería llevar aceites del supermercado pero había un límite: "Somos Venezuela. Mirá a lo que llegamos por las botellas de aceite”.

A lo que Marcela Feudale saltó en defensa del Gobierno: “Eso es el supermercado, no el gobierno el que pone el número. No mezclemos ”. “ Con todo el amor del mundo, ¿vos pensás que el gobierno está haciendo las cosas bien? Se nos están cagando de risa en la cara. Es un desastre ””, arremetió Latorre.

image.png Yanina Latorre y Marcela Feudale enfrentadas por política en LAM.

“Vos no podes implicar al gobierno cuando te pone un límite de consumo el supermercado”, argumentó Feudale. “Te explico: por las cosas que hace el gobierno termina pasando lo que pasa en el supermercado”, le respondió Latorre.

“No estoy defendiendo a nadie Yanina Latorre, no mezclemos”, reculó Feudale. A lo que Latorre se mantuvo firme en su postura: “El culpable es la ineptitud del gobierno ”.

Ángel de Brito trató de "cínico" a Alberto Fernández

El conductor de LAM, por América TV, no sólo aborda temas políticos en su programa, sino que a través de las redes sociales manifiesta su postura crítica contra el gobierno y Alberto Fernández.

En una entrevista durante el año pasado a la Revista Seúl disparó contra el kirchnerismo. “ No comparto valores que tienen y que expresan. Me parecen que algunos son una puesta en escena. Me parece que han usado a muchos sectores y a muchas minorías para sumar adeptos y realmente no piensan lo que dicen. Me parece que es especulativo y no me gusta el autoritarismo que muestran y que, además, ejercen”, aseguró.

A principios de este año electoral, el periodista comenzó a volcarse a la política más allá del mundo de la farándula y el espectáculo. A través de su cuenta de Twitter opinó en distintas oportunidades sobre Alberto Fernández. "Cuando pensabas que no pueden ser más cínicos. No sólo hunden al país, sino que se burlan de todos nosotros", disparó luego de escuchar al presidente en una entrevista.

image.png

Además, cuando fue el atentado contra CFK, el conductor se encontraba de vacaciones fuera del país y lanzó un sugestivo tweet contra la vicepresidenta. "Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal".

image.png

