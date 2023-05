¿Marcela Pagano acusa al SIPREBA? "Me inventaron una causa"

"Fue esa coordinadora quien decidió que esa persona no trabaje más conmigo y lo colocó en un equipo de trabajo junto a Rolando Graña. Inventaron testigos de los que nunca pudo existir testimonio alguno, ni siquiera se a ciencia cierta si ese empleado denunció ciertamente lo que le invocan, porque lo seguí cruzando hasta el último día en el canal y jamás me explicitó ningún problema conmigo, ni él ni ningún otro compañero", aseguró.

"Parte de la maniobra de la empresa, fue la supuesta queja que le invocan a esa persona en mi contra y digo supuesta porque su queja no estaba firmada en un descargo por escrito firmado por él", manifestó Pagano a diferencia de las declaraciones de Graña.

Marcela Pagano contradijo a Rolando Graña: "Me despidieron sin causa"

Rolando Graña, gerente periodístico del Grupo América, indicó: "Hará más de un mes hubo una asamblea del SIPREBA en la redacción del noticiero. En esa asamblea uno de los productores ejecutivos de Marcela dijo que quería dejar sentada su postura respecto a un episodio de maltrato. La comisión interna me vino a ver a mí".

"Se inició un expediente administrativo en el que declararon nueve personas que trabajaron con Pagano. Salvo una de ellas, todas coincidieron en haber sido maltratadas y/o presenciado hechos de maltrato por parte de la conductora. Todo esto quedó plasmado en una denuncia firmada por cada uno de ellos, con nombre y apellido", afirmó Graña.

Sin embargo, Marcela Pagano sostuvo que esa versión no fue la que realmente sucedió. " La empresa me dejó un testimonio en mi contra en manos del personal de seguridad en un sobre. Era un texto sin firma, sin DNI, escrito en computadora con términos legales usado llamativamente para emparentar una discusión periodística que ocurrió por teléfono a un episodio de maltrato. Mi respuesta a Recursos Humanos fue que yo no podía dar por válida esa denuncia".

"Esa discusión supuestamente invocada por aquel productor había ocurrido en los primeros días de enero, pero la denuncia apareció 5 meses después y fue causal de despido, sin previo aviso, sin sanción previa alguna, sin instancia de diálogo con el involucrado y casualmente en plena corrida cambiaria y días antes de informar una estadística de inflación que no hay dudas será alta".

"Estoy en contra de las listas negras, estas listas existen en ese canal. El último mes se me impedía invitar a distintos políticos, economistas, pensadores, analistas y periodistas", afirmó Pagano.

"Cuando un periodista no está de acuerdo con la línea editorial del canal las autoridades no blanquean la situación. Bien podrían hacer como ocurre en otros medios, una reunión y decir ´vamos a enfocar la posición editorial hacia otro lugar, queremos otras figuras en pantalla" y de ese modo, con dignidad pagarían la indemnización correspondiente, y cada cual continuaría con su camino", sostuvo sin filtros.

Además, expresó que "a lo largo de los últimos años, sobre la salida de los periodistas que incomodaron a las más altas esferas de poder por su pensamiento político y su forma de informar, el canal montó versiones que no coinciden con la que luego dan los afectados". "Entiendo los colegas que no pudieron decir lo que vivieron o que aún hoy no se animan a hablar. Son personas que mantienen familias y que aún hoy sienten miedo. Creo que decir la verdad nunca es un costo, decir la verdad es una virtud y no tengo miedo", concluyó.

