"Se la notifica a Marcela el viernes pasado. Cuando terminó el programa vino un escribano, le dijo: 'Señorita, usted está despedida con causa'. Y ahora vendrá el proceso judicial donde seguramente se presentarán las mismas nueve personas que dijeron que habían tenido maltrato laboral, se presentarán a un juicio y dirán esto", concluyó.

El DESCARGO de ANTONIO LAJE en Buenos Días América: "Nunca pensé que iba a pasar una cosa así”

Fue en este momento en el que Graña procedió a brindar su perspectiva sobre los hechos: "Para mí, esto se hubiera resuelto si ella hubiera tenido en cuenta la gravedad de lo que estaba pasando, si hubiera promovido o entendido lo que había pasado".

Por ejemplo, cuando hubo una cuestión de discusión sobre si Antonio Laje tenía problemas con otra gente, nunca hubo nadie con nombre y apellido que lo denunciara a Antonio. Redes sociales es otra cosa. Acá hubo firmas, un expediente administrativo. Antonio pidió disculpas y siguió trabajando y hoy por hoy no hay denuncias de maltrato ni nada por el estilo Por ejemplo, cuando hubo una cuestión de discusión sobre si Antonio Laje tenía problemas con otra gente, nunca hubo nadie con nombre y apellido que lo denunciara a Antonio. Redes sociales es otra cosa. Acá hubo firmas, un expediente administrativo. Antonio pidió disculpas y siguió trabajando y hoy por hoy no hay denuncias de maltrato ni nada por el estilo

De este modo, Graña minimizó la polémica de Laje, quien fue acusado tanto por sus panelistas como por miembros de la producción. Incluso, su compañera al aire, María Belén Ludueña, deslizó algunas críticas contra él por sus modos. Sin embargo, tal parece que en el Grupo América hicieron borrón y cuenta nueva tras el descargo del conductor.

"Entonces, para mí esto se hubiera resuelto si Marcela entendía la gravedad de lo que estaba pasando, se juntaba con la gente que estaba enojada con ella, con el sindicato, con la comisión interna, con recursos humanos, si me querían me llamaban a mí, se discutía y entonces esto se hubiera resuelto, técnicamente, con lo que es un apercibimiento. La ley laboral permite apercibimientos cuando un trabajador comete alguna falta. No sucedió", prosiguió Graña.

Yo le dije: 'Cuidado que esto es grave'. Y me dijo: 'No, es todo un invento' Yo le dije: 'Cuidado que esto es grave'. Y me dijo: 'No, es todo un invento'

Por último, respecto a los dichos que realizó Pagano en su descargo, en el que acusó al medio de haberla censurado, Graña espetó: "En un canal donde tenés a Baby Etchecopar, al 'Pelado' Trebucq, tenés a cantidad de gente hablando libremente, es difícil pensar que nosotros somos un ámbito de censura".

----------

Más contenido en Urgente24:

Alianza big tech, evangélicos y bolsonaristas bloquea a Lula

Fiebre de mercadería argentina en Chile: Ahora los argentinos venden en el país vecino

Juan Schiaretti candidato: Cuál es su espacio y competencia

Alcohol Cero: Caminos provinciales y municipios en la mira

Alerta regional por el dólar: Los ricos huyen