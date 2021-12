En medio de un momento muy delicado que está transitando el programa y el canal, Laje dijo entre lágrimas: "Tengo el alma destruida. La verdad es que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo. Hace 30 años que estoy en esto y no me importa llorar. Me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes: Me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos en radios truchas pagando espacios con amigos y trabajando gratis en muchos lados hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo pago, y lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. No creo en los maltratos. Creo en exigencias".

"Ahora, no es fácil este trabajo. Son 4 horas y media de aire. Acá se vive tensión, es minuto a minuto y obviamente no es para todos este trabajo y que no sea para todos esto no quiere decir que uno sea bueno o malo. Quiere que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente. Son 4 horas y media compitiendo con 12 canales más y les quiero contar que esta franja es la más competitiva de la TV porque todas las señales, a esta hora, estamos con lo mismo, y hay que estar acá. Es muy difícil convivir con la tensión que se vive", agregó.

Luego, contó su forma de ser y pidió disculpas: "Y soy muy serio; no soy chispita ni campanita. Soy recontra tímido además. A veces, parezco hasta maleducado por la vergüenza que me dan las cosas porque pese a estar frente a una cámara, me da mucha vergüenza que me reconozcan y me saluden por la calle. Obviamente, a veces tengo un humor de perro y me enojo porque las cosas salen mal. Quiero que las cosas salgan perfectas".

"Y me enojo si se corta un audio, si sale mal algo, porque del otro lado están ustedes y quiero que todo esté bien, pero me enojo desde lo laboral; no me enojo con una persona", insistió.

"Desde hace muchos años trabajo en esto y les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado ni en el canal ni en Recursos Humanos ni en ningún lado, porque yo no soy maltratador. Yo me puedo equivocar y exigir mal pero de ninguna manera soy una persona maltratadora, y tengo unos valores enormes", enfatizó Laje.

"Pero este ataque feroz para destruirme y destruir a mi familia no tiene nombre. Quiero separar dos cosas: todo cambia y BDA tiene ya 8 años, y a veces uno no cambia con el ritmo que tiene que cambiar. Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas a alguien si se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato; yo exigió, porque además es así como se forman los mejores profesionales que después se van a otros lados. Crecen en América TV y muchas veces los vienen a buscar de otros canales siempre. Buenos Días, América es una escuela increíble pero no todos tienen porqué soportarla ni gustarle".

"Les quiero agradecer a dos personas que hablaron de maltrato porque tal vez uno no entiende que por más que para mí no sea maltrato, sea solamente laboral, termine el programa y todo esté bien, para algunas personas puede no estar todo bien. Y uno tiene que entender eso y yo tengo que entender eso, porque por más que para mí no sea maltrato, lo que importa es lo que la otra persona siente. Entonces, yo le pido disculpas de corazón y se lo pido cara a cara dónde me diga. La única tranquilidad que tengo es que no quise maltratar a nadie y que tengo unos valores enormes, que les agradezco a mis padres y mi familia", insistió.

En medio de una situación muy conmovedora por un Antonio Laje que nunca se vio en pantalla, el programa continuó pero él no volvió al aire hasta el cierre de esta nota. A muchos compañeros de piso se les vieron los ojos y expresiones propias de haber llorado.