7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar. El problema no éramos nosotras; el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mi o 'ay, cómo te viniste vestida hoy, lo haces para provocarme', y tantas cosas más. Violencia laboral y acoso sexual es la patología de este depredador psicópata. Esto hasta quizás me perjudica pero yo NO ME CAYO MÁS