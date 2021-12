Antonio Laje, María Belén Ludueña y ahora una nutricionista

Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el 'estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo. Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el 'estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo. Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual