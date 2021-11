María Belén Ludueña: No me quiero poner a llorar porque… siempre o mismo. No quiero, no quiero, no. Aparte ya la gente lo vio y estaba muy angustiada porque, a ver, es difícil cerrar ciclos; te agarra como una incertidumbre acerca de lo que vas a hacer.

J.V.: Pero, ¿te vas a quedar en la pantalla de América?

M.B.L.: Eso es lo que supuestamente me habían anticipado pero no lo sé; probablemente me quede. Aprovecho para ver este espacio para agradecer a las autoridades del canal, pero bueno, creo que una sabe que hasta ahí llegó y que tienen que venir nuevos desafíos. Me voy sumamente agradecida.

J.V.: ¿Con Laje te llevabas bien?

M.B.L.: Creo que Laje es un gran profesional. Tiene mucha capacidad y me enseñó mucho.

Luis Juez: Y es una gran persona.

M.B.L.: (Silencio y miradas). Me quedo con lo mejor de todos; fue un gran equipo.