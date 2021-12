Grave denuncia contra la producción de Antonio Laje

El lunes (30/11) la nutricionista y excolumnista de Buenos Días América, Fiorella Vitelli, denunció una serie de maltratos que sufrió por la producción del programa que encabeza el conductor y piloto comercial Antonio Laje durante una entrevista que mantuvo en Por si las moscas de AM La Once Diez. Vitelli fue despedida abruptamente por producción durante la primera etapa de la pandemia en nuestro país, pero no recordó su paso por la misma de la mejor manera. "Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Una no se empieza a dar cuenta o dice 'debe ser así'. Es importante saber que cuando hay una situación de violencia laboral no es de una persona sola", argumentó quien actualmente forma parte de El Nueve y FM Metro 95.1.