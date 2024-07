Ridiculez de YPF: Busca a Arthur D. Little para elegir dónde ubicar la planta de GNL

Muy por el contrario, la campaña en contra de la provincia de Buenos Aires se viene haciendo en los principales medios de comunicación de manera sistemática.

El apriete que el Presidente de la Nación y el Presidente de YPF, Horacio Marín, le vienen pegando a la provincia de Buenos Aires es indisimulable.

Ambos, además, han sido muy explícitos en descalificar la alternativa de Bahía Blanca. El Presidente la rechazó en un largo reportaje periodístico.

Si la consultora Arthur D. Little no revisa el video de ese reportaje, en el que el mismísimo Presidente de la Nación se inmiscuye en el proceso y rechaza la opción de la Provincia de Buenos Aires con fundamentos políticos e ideológicos; y si no incluye en su informe final una advertencia al respecto, no sólo habrá renunciado al rigor profesional de un trabajo de auditoría, sino que debería ser denunciada.

Por otra parte, habría que advertirle a la consultora contratada que el argumento del Gobierno y de YPF, acerca de que la provincia que no adhiera al RIGI tendrá menos ventajas, no sólo es falso sino que es tendencioso y constituye un eslabón más de la cadena de arbitrariedades políticas para amañar todo el proceso.

La eventual “adhesión” provincial al RIGI sólo tiene un valor político; no es una regla necesaria, porque los títulos, capítulos y artículos del RIGI no son una norma de adhesión.

Sancionado por el Congreso y publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, el RIGI tiene vigencia en todo el territorio nacional sin que las provincias y CABA adhieran.

Como es natural en una ley que define políticas nacionales de incentivos a la inversión, no hay en el texto del RIGI mención alguna a que las provincias deban adherir para que los incentivos tengan vigencia.

Lo que hizo Río Negro es aprobar una ley que dice: “adhiero”. Tiene derecho a hacerlo, pero es redundante y ninguna provincia necesita adherirse para que el RIGI esté vigente en todo el territorio nacional."

En definitiva, si la empresa consultora viene a maquillar una auditoría para legitimar la ya evidente y alevosa intervención política en todo este proceso, habrá que denunciar a Arthur D. Little. En definitiva, si la empresa consultora viene a maquillar una auditoría para legitimar la ya evidente y alevosa intervención política en todo este proceso, habrá que denunciar a Arthur D. Little.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Outlet ofrece zapatillas de marca a solo $35.000: Dónde queda

Gastón Edul 'atendió' a un periodista chileno que se burló de la derrota argentina

Festejan los ahorristas: Estos bancos subieron las tasas de los plazos fijos

1era. cautelar contra Ganancias: Un gremio frenó su restitución