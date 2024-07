Venezuela, Nicolás Maduro y el error de muchos periodistas argentinos

Es cierto que China y Rusia consideran que Maduro y su gente son ineptos. Un funcionario ruso le comentó a Urgente24 tiempo atrás que no entendía como Siria, devastada en una guerra que acumula años, no había acumulado ni el 30% de la inflación venezolana, que no sufre una guerra. El cronista no quiso abundar en el tema porque ¿qué diría, entonces, un argentino?