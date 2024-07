La venganza de los editores: SearchGPT va sobre el buscador Google Chrome

En OpenAI creen que buscar contenido en la web hoy en día usando buscadores tradicionales es algo que requiere demasiado esfuerzo, y que hay que realizar varios intentos para encontrar lo que buscas.

No se trata de sustituir a los medios para que una IA genere una respuesta.

Es lamentable pero Google ha jugado con esa posibilidad, elaborando respuestas como propias cuando son textos de los medios, y todo para quedarse con el negocio publicitario de los medios. Esto no habla bien de Google. Realizar luego capacitación de periodistas no sustituye el intento de que la gente no haga click en las URL de los medios autores de los textos.

OpenAI no tiene presencia en el mercado publicitario y, entonces, su enfoque es diferente.

La idea de OpenAI es ofrecer respuestas rápidas con fuentes relevantes, en las que sepas de dónde sale el resultado y puedas entrar en el artículo.

SearchGPT permite hacer búsquedas textuales y buscar imágenes o vídeos, desde una interfaz muy limpia e intuitiva.

OpenAI dice que ha construido su buscador de IA en base a acuerdos con editores comprometidos con un ecosistema próspero de editores y creadores.

Con el tiempo se integrará directamente en ChatGPT.

De momento, SearchGPT está solo disponible para “un pequeño grupo de usuarios y editores”. Esto quiere decir que todavía no puede utilizarse, por lo que vas a tener que esperar. Además, cuando empiece a llegar lo hará de una manera escalonada.

